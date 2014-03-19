3 августа на ТНТ состоится премьера сериала "Коп‑звезда" — о том, как работа полиции превращается в блогинг.

В центре сюжета — майор Андрей Китаев (он же Кит), харизматичный и опытный оперативник, чья жизнь неожиданно оказывается под прицелом тысяч подписчиков. Каждое его действие становится контентом, а каждое расследование — поводом для бурных обсуждений в сети. Вместе с новой напарницей Никой он пытается балансировать между настоящей борьбой с преступностью и давлением публичности — и при этом не потерять себя.

В преддверии премьеры мы поговорили с исполнителем главной роли Никитой Панфиловым о сериале, профессии, публичности и любимых местах в Петербурге.

— Как вам идея "полиции в прямом эфире"? Хотели бы, чтобы подобный отдел был и в жизни?

Мне кажется очень хорошей идеей, чтобы полиция или какой-нибудь один отдел работал вот так, в открытую, в общем доступе. Люди смогут увидеть, насколько это сложная и опасная профессия. Это было бы неплохим началом — примерно, как в сериале. Думаю, такая прозрачность может быть интересной.

— Какой момент в сценарии произвел на вас самое сильное впечатление, когда вы впервые его читали?

Самое большое впечатление, наверное, это первая серия, когда мой герой — маргинал, и ведет себя отвратительно. Вот это, наверное, меня подкупило, потому что такое не всегда получается играть, особенно если это главная роль. Зацепило, что он из этого постепенно превращается в адекватного человека, перестраивается с головы на ноги.

— Расскажите о своем герое в "Коп-звезда": что в нем вас зацепило больше всего? Что было самым неожиданным в его характере?

Мой герой — абсолютно влюбленный в свою профессию человек, который проживает ее. Не просто отбывает время на работе, а искренне болеет за нее и за себя в ней. И абсолютно искренне исполняет свой долг. Но то, что в его жизни произошло, не дает ему жить спокойно.

— После школы вы пробовали поступить в школу милиции и даже служили в войсках МВД. Это помогло в работе над ролью?

Наверное, да. Возможно, для этого я и хотел быть полицейским, тогда милиционером. Что-то точно почерпнул из армии, потому что там-то ярких образов хватает. Да и проще исполнять роль, когда ты знаешь все изнутри. Но хорошо, что я не стал тогда полицейским — это очень сложная профессия. Особенно психологически.

— После того, как Кит получил известность, его жизнь сильно изменилась. А вы помните тот момент, когда это случилось у вас? После какой роли стали узнавать на улице?

Да, конечно, это меняет жизнь. Главное, не относиться к этому как к чему-то заслуженному, и чтобы не было вот этой звездности. Важно знать, что все волнообразно, и не останавливаться, ни в коем случае не останавливаться.

А узнавать меня начали после первой главной роли в "Адъютантах любви": подходили в метро, говорили какие-то приятные вещи. Замечательно! Это всегда нравится. Если не ради зрителя, его эмоций и восторженных глаз работать, то ради чего?

— Отразилась ли как-то публичность на вашем характере в лучшую или худшую сторону? Как?

Я надеюсь, что на моем характере никак не отразилась популярность. Да, я сыграл роль в каком-нибудь проекте, попытался сделать это очень качественно. Но дальше же есть работа монтажеров, продюсеров, режиссеров. А мне нужно идти дальше-дальше-дальше — не останавливаясь и не оглядываясь, чтобы собирать лавры.

— Как складывались отношения с партнерами по съемочной площадке? Кто из коллег вас особенно вдохновил?

Я не могу кого-то прямо сейчас выделить из коллег, потому что это до такой степени шикарный кастинг! Люди подобраны под свою роль идеально! Я не могу придумать, чтобы кто-то другой был на месте каждого из моих коллег. Спасибо продюсерам за это. Когда работаешь с такими профессионалами, то очень ценно от каждого получать какой-то опыт и откладывать его в свою копилочку. Всегда запоминаю, как люди работают — с некоторых даже беру пример.

— Сейчас вы не ведете социальные сети. После этого проекта не захотелось попробовать себя в роли блогера?

Нет, даже после этого проекта мне не захотелось вести какой-то блог или вернуться в социальную жизнь. Я поигрался в это и понял, что это не мое. Мое все-таки — жить без социальных сетей и просто быть в работе, в семье, в друзьях. Да простят меня мои поклонники! Смотрите сериалы (улыбается).

— Часто бываете в Петербурге? Без посещения каких мест не обходится поездка?

Раньше частенько бывал в Петербурге из-за съемок, сейчас намного реже. Но там у меня появились свои любимые места: ресторан "Ив", в который я заезжал каждый раз, и центр, который я весь обошел. Это прекрасный город со своей изюминкой. Но самое главное его чудо — люди и маленькие аутентичные ресторанчики и магазинчики. Чем меньше и чем интереснее локация — тем лучше.

— Какой для вас идеальный день в Петербурге?

Идеальный день в Питере – солнечный. Это я могу сказать точно! Все остальное неважно.

— Какие ближайшие творческие планы?

О творческих планах стараюсь не говорить, потому что я — человек суверенный, боюсь все это свести на "нет". Но могу поделиться тем, что уже готовится к выходу, и от меня не зависит. Сейчас это, конечно, "Коп-звезда" — все мои переживания направлены на него. Также готовится к выходу "Акушер 3", который, надеюсь, будет ничем не хуже предыдущих. Ну и сериал "Огонь" про пожарных должен выйти в ближайшее время.

Фото: Пресс-служба ТНТ