Петербургский фитнес-тренер отдал мошенникам крупную сумму

В Петербурге задержали подозреваемого в обмане пенсионера.

Пожилой житель Приморского района передал курьеру валюту и рубли после звонка неизвестных. Общий ущерб оценили в 454 тысячи рублей.

В Петербурге задержали 20-летнего молодого человека, которого подозревают в мошенничестве в отношении 71-летнего фитнес-инструктора. О задержании стало известно 31.07.2026.

По информации ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 23.07.2026 пожилому жителю Приморского района позвонили неизвестные. Собеседники убедили мужчину отдать свои накопления прибывшему курьеру.

Пенсионер передал 3,7 тысячи долларов, 500 евро и 120 тысяч рублей. Правоохранительные органы оценили причиненный ему ущерб в 454 тысячи рублей.

После задержания предполагаемого участника схемы следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ о мошенничестве.

Ранее мы сообщили о том, что дроп из Коммунара забрал у 99-летней жительницы Понтонного 450 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело по той же статье. Оперативные мероприятия продолжаются.

Фото: Piter.TV