Дроп из Коммунара забрал у 99-летней жительницы Понтонного 450 тыс. рублей
Сегодня, 9:47
Дроп из Коммунара забрал у 99-летней жительницы Понтонного 450 тыс. рублей

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Правоохранители задержали дропа мошенников, который оставил 99-летнюю женщину без накоплений. 

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в полицию Колпинского района 12 марта обратилась пенсионерка из Понтонного. По словам потерпевшей, днем ранее на улице Александра Товпеко она отдала незнакомцу 450 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. 

Накануне по подозрению в совершении этого преступления поймали 38-летнего жителя Коммунара. Оперативные мероприятия продолжаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы обнаружили две разыскиваемые машины в Красногвардейском районе. На проспекте Энергетиков был замечен BMW 40-летнего нарушителя, который подозревался в мошенничестве, его задержали. А легковушку Nissan увидели около перекрестка проспекта Энергетиков и Большой Пороховской улицы. Водителя также поймали. 

Фото: Piter.TV 

