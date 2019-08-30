Дроп из Коммунара забрал у 99-летней жительницы Понтонного 450 тыс. рублей

Правоохранители задержали дропа мошенников, который оставил 99-летнюю женщину без накоплений.

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в полицию Колпинского района 12 марта обратилась пенсионерка из Понтонного. По словам потерпевшей, днем ранее на улице Александра Товпеко она отдала незнакомцу 450 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Накануне по подозрению в совершении этого преступления поймали 38-летнего жителя Коммунара. Оперативные мероприятия продолжаются.

Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы обнаружили две разыскиваемые машины в Красногвардейском районе. На проспекте Энергетиков был замечен BMW 40-летнего нарушителя, который подозревался в мошенничестве, его задержали. А легковушку Nissan увидели около перекрестка проспекта Энергетиков и Большой Пороховской улицы. Водителя также поймали.

