Во время квартирного пожара на Большевиков погиб мужчина

В двушке полыхала обстановка на площади 6 квадратных метров.

В Невском районе произошел смертельный пожар ночью 15 июня, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании на проспекте Большевиков, 65к2, поступила на пульт спасателей в 02:36. В двухкомнатной квартире полыхала обстановка на площади 6 квадратных метров. Потушили огонь в 03:07. К ликвидации привлекали 15 человек личного состава и три единицы техники.

Предварительно, в результате погиб 51-летний мужчина, пишет 78.ru. Все обстоятельства и причины трагедии установят дознаватели.

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина пострадал при пожаре на балконе на проспекте Науки в Калининском районе. Его госпитализировали в больницу для оказания необходимой помощи.

Фото: Piter.TV