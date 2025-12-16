Во время квартирного пожара на Большевиков погиб мужчина

В Невском районе произошел смертельный пожар ночью 15 июня, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.
Информация о возгорании на проспекте Большевиков, 65к2, поступила на пульт спасателей в 02:36. В двухкомнатной квартире полыхала обстановка на площади 6 квадратных метров. Потушили огонь в 03:07. К ликвидации привлекали 15 человек личного состава и три единицы техники.
Предварительно, в результате погиб 51-летний мужчина, пишет 78.ru. Все обстоятельства и причины трагедии установят дознаватели.
Ранее мы рассказывали о том, что мужчина пострадал при пожаре на балконе на проспекте Науки в Калининском районе. Его госпитализировали в больницу для оказания необходимой помощи.
Фото: Piter.TV
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