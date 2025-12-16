Пожар на балконе потушили на Гражданском проспекте

Сведений о пострадавших не поступало.

Утром 11 июня на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании в Калининском районе Петербурга по адресу: Гражданский проспект, дом 80, корпус 1.

Как выяснилось, в однокомнатной квартире произошло горение обстановки на балконе. Площадь пожара составила 0,5 квадратных метра.

Благодаря оперативным действиям огнеборцев уже в 07:45 открытое горение было ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало. На месте работали 10 сотрудников МЧС и две единицы техники.

Ранее мы сообщили о том, что при пожаре в ангаре в Калининском районе пострадали двое мужчин.

Фото: Piter.TV