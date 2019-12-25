Росгвардейцы обнаружили две разыскиваемые машины в Красногвардейском районе
Сегодня, 14:27
Водителей авто доставили в отделы полиции.

Росгвардейцы Красногвардейского района Петербурга оперативно обнаружили две разыскиваемые машины. Об этом рассказали в Росгвардии. 

Накануне всем дежурным нарядам поступила информация о том, что на проспекте Энергетиков был замечен автомобиль BMW 40-летнего нарушителя, который подозревался в мошенничестве. Иномарку поймали на шоссе Революции, а ее водителя увезли в 26-й отдел полиции. 

Второй преступный транспорт, легковушку Nissan, увидели около перекрестка проспекта Энергетиков и Большой Пороховской улицы. Сотрудники вневедомственной охраны задержали злоумышленника 46 лет, подозреваемого в фиктивной постановке на учет мигрантов. Он также доставлен в отдел. 

Ранее на Piter.TV: курьер мошенников, забравший у пенсионеров более 1 млн рублей в Петербурге, получил 2,5 года колонии. Также удовлетворены иски прокурора о возмещении ущерба потерпевшим.

Фото: пресс-служба Росгвардии 

