Росгвардейцы обнаружили две разыскиваемые машины в Красногвардейском районе

Водителей авто доставили в отделы полиции.

Росгвардейцы Красногвардейского района Петербурга оперативно обнаружили две разыскиваемые машины. Об этом рассказали в Росгвардии.

Накануне всем дежурным нарядам поступила информация о том, что на проспекте Энергетиков был замечен автомобиль BMW 40-летнего нарушителя, который подозревался в мошенничестве. Иномарку поймали на шоссе Революции, а ее водителя увезли в 26-й отдел полиции.

Второй преступный транспорт, легковушку Nissan, увидели около перекрестка проспекта Энергетиков и Большой Пороховской улицы. Сотрудники вневедомственной охраны задержали злоумышленника 46 лет, подозреваемого в фиктивной постановке на учет мигрантов. Он также доставлен в отдел.

Фото: пресс-служба Росгвардии