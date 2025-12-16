Минтранс: крупные аэропорты РФ подключат сервис прохода в самолет по биометрии

Готовность к нововведению высказало руководство аэропорта в Нижнем Новгороде.

Крупные российские аэропорты со временем подключатся к сервису прохода в самолет без паспорта, по биометрии. Такое мнение в интервью журналистам информационного агентства "ТАСС"на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) высказал министр по транспорту Андрей Никитин.

Мы не будем заставлять никого, но это же экономия времени для пассажиров, выгоды для аэропорта с точки зрения организации логистики. Если это выгодно, все это сделают и по мере готовности будут подключаться. Андрей Никитин, глава Минтранса России

Ранее чиновник из профильного ведомства федерального правительства говорил о том, что аэропорт Нижнего Новгорода подал заявку на подключение сервиса прохода в самолет по биометрии. Такая система в воздушной гавани может заработать уже в текущем году. С 1 июня россияне могут проходить в самолет по биометрии в рамках эксперимента в аэропортах подмосковного Шереметьево и петербургского Пулково.

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Фото: Piter.tv