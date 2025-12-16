Вооруженные силы России за прошедшие сутки взяли еще один населенный пункт в ДНР

За минувшие сутки Вооруженные силы России освободили из-под контроля ВСУ населенный пункт Химик в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Подразделения "Южной" группировки войск решительными действиями освободили населкнный пункт Химик ДНР Пресс-служба Минобороны

В ведомстве отметили, что ВС РФ поразили склады боеприпасов и горючего, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры ВСУ. Потери в рядах украинской армии составили свыше 1 445 военных за сутки. Российские средства ПВО ликвидировали 634 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Ранее мы сообщали об освобождении в ДНР населенного пункта Тихоновка. На прошлой неделе российские войска активно продвигались к центру Константиновки, причем сразу с трех направлений.

Фото: Минобороны РФ