За минувшие сутки Вооруженные силы России освободили из-под контроля ВСУ населенный пункт Химик в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Подразделения "Южной" группировки войск решительными действиями освободили населкнный пункт Химик ДНР
Пресс-служба Минобороны
В ведомстве отметили, что ВС РФ поразили склады боеприпасов и горючего, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры ВСУ. Потери в рядах украинской армии составили свыше 1 445 военных за сутки. Российские средства ПВО ликвидировали 634 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Ранее мы сообщали об освобождении в ДНР населенного пункта Тихоновка. На прошлой неделе российские войска активно продвигались к центру Константиновки, причем сразу с трех направлений.
Фото: Минобороны РФ
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