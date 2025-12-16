Росгвардейцы вернули петербурженке трехлетнего сына, который потерялся в Приморском районе

Мальчик сбежал во время прогулки на Омской улице.

В Приморском районе росгвардейцы вернули матери трехлетнего сына, ушедшего с детской площадки. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники вневедомственной охраны днем 2 мая получили от женщины информацию о том, что пропал ее ребенок. Мальчик сбежал во время прогулки на Омской улице. Его нашли неподалеку от перекрестка с Ланским шоссе. Малыш хотел перебежать через дорогу в неположенном месте, но он был остановлен правоохранителями. Пропавшего оперативно вернули маме.

Ранее на Piter.TV: росгвардейцы вернули петербурженке потерявшегося в парке сына во Фрунзенском районе. Юного велосипедиста обнаружили через пять минут у жилого комплекса на проспекте Славы.

Фото: пресс-служба Росгвардии