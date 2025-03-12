Сегодня, 12:59
158
Добавить в Яндекс.Новости

Росгвардейцы вернули петербурженке потерявшегося в парке сына

Юного велосипедиста обнаружили через пять минут у жилого комплекса на проспекте Славы.

Росгвардейцы Фрунзенского района Петербурга разыскали и вернули матери 10-летнего сына, который потерялся во время катания на велосипеде в парке. Инцидент произошел 11 мая. 

В полицию поступила информация о том, что в парке Интернационалистов пропал ребенок. Его приметы сразу же были переданы всем дежурным нарядам. Юного велосипедиста обнаружили через пять минут у жилого комплекса на проспекте Славы. Мальчика отвезли в 12-й отдел, а затем передали родителям. 

Ранее мы рассказывали о том, что завершены поиски подростка, пропавшего в Ленобласти. 16-летнего Николая нашли в Бокситогорске. 

Видео, фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

