Завершены поиски подростка, пропавшего в Ленобласти неделю назад

В Бокситогорске нашли 16-летнего Николая, который ушел из дома 9 марта. Следователи выясняют обстоятельства его недельного отсутствия.

В Ленинградской области завершились поиски 16-летнего подростка, пропавшего в Бокситогорске неделю назад. Информацию об этом подтвердили в правоохранительных органах и региональном управлении Следственного комитета.

Николай ушел из дома 9 марта и не выходил на связь. Предполагалось, что мальчик мог отправиться в Петербург. В настоящий момент подростка нашли, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Следователи сейчас устанавливают все детали произошедшего и причины, по которым школьник отсутствовал так долго.

Известно, что это уже не первый случай ухода подростка из дома. Ранее он уже сбегал после конфликта с отцом из-за телефона. Тогда его быстро вернули домой, но спустя непродолжительное время парень снова исчез.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербургский криптоинвестор пропал без вести в Таиланде более месяца назад.

