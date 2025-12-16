Град и ветер до 20 м/с накроют Петербург в начале дня 9 июня

По данным синоптиков, во второй половине дня в городе ожидаются ливни, грозы, мощные порывы ветра и град. Ночью было спокойно, но днём погода резко изменится.

Град и мощный ветер накроют Санкт-Петербург днём 9 июня. Об этом сообщается на официальном сайте ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды". Несмотря на спокойную ночь, днём погода изменится: будет облачно, во второй половине дня в некоторых районах ожидаются ливни, грозы, сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, а также град. Жители города уже получили предупреждения от Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

Синоптики отметили, что во время грозы ветер может усиливаться, что приведёт к сильным порывам. Температура воздуха ночью составит от +13 до +15 градусов. Днём столбик термометра поднимется до отметок от +25 до +27 градусов.

Атмосферное давление будет понижаться, что может повлиять на самочувствие некоторых людей. Специалисты рекомендуют следить за своим состоянием и при необходимости принимать меры для поддержания здоровья.

Ранее PIter.TV сообщал, что главный синоптик Петербурга рассказал о дождливом и теплом месяце.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")