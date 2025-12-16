Девушки на электросамокате сбили 7-летнего мальчика в Петербурге

В Красносельском районе две подростка на одном самокате наехали на ребёнка в пешеходной зоне. Мальчика госпитализировали с разбитой головой, нарушительницы скрылись, нахамив отцу.

В Санкт-Петербурге две девушки на электросамокате сбили семилетнего мальчика в пешеходной зоне, после чего нахамили его отцу и уехали. Ребёнка доставили в больницу с разбитой головой, ему наложили швы. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Происшествие случилось вечером 5 июня в Красносельском районе. Мальчик играл с сестрой, когда на него на полном ходу вылетели две девушки-подростка, управлявшие одним самокатом.

Мать пострадавшего рассказала, что нарушительницы сбили сына, он упал на асфальт и разбил голову, лицо, руки. Супруг сделал им замечание, спросив, что они творят. В ответ девушки заявили, что будут ездить там, где захотят. После этого они скрылись, а отец вызвал скорую помощь.

Ребёнка госпитализировали. Ему предстоит неделя ежедневных перевязок. Родители уже написали заявление в полицию.

Кикшеринговая компания, через которую арендовали самокат, заблокировала аккаунт пользователя. Правоохранительные органы устанавливают личности участниц инцидента.

Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы обнаружили загоревшуюся машину на 17-й линии В. О. и вызвали пожарных.

Фото: Piter.TV