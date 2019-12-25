Курьер мошенников, забравший у пенсионеров более 1 млн рублей в Петербурге, получил 2,5 года колонии
Сегодня, 14:49
Также удовлетворены иски прокурора о возмещении ущерба потерпевшим.

Прокуратура Приморского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Ленобласти, которому вменяют ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). 

Как сообщили в надзорном ведомстве, в период с октября по ноябрь прошлого года фигурант, следуя указаниям соучастников, похищал деньги у пенсионеров, обманутых по телефону. Мужчина приезжал в их квартиры и получал наличные, оставляя часть себе. Жертвами стали двое, они отдали подсудимому 1,1 млн рублей. 

Виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворены иски прокурора о возмещении ущерба потерпевшим. 

Ранее мы рассказывали о том, что пенсионерка с проспекта Наставников отдала мошенникам более 1,4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

