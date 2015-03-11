Пенсионерка с проспекта Наставников отдала мошенникам более 1,4 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Правоохранители Красногвардейского района задержали девушку-дропа, которая обманула пожилую женщину. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию обратилась 78-летняя женщина, проживающая в доме на проспекте Наставников. По словам заявительницы, ей звонили неизвестные, убедившие отдать курьеру 800 тыс. рублей и перевести различными транзакциями 635 тыс. рублей якобы для обеспечения безопасности этих средств. Материальный ущерб составил свыше 1,4 млн рублей.

На Московском проспекте 10 марта по подозрению в совершении преступления поймали 19-летнюю злоумышленницу. Расследование продолжается.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге будут судить курьера мошенников из Москвы, который похитил у пенсионеров 2 млн рублей. Один из обманутых горожан отдал обвиняемому 300 тыс. рублей в коробке из-под сигар.

