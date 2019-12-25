  1. Главная
В Петербурге будут судить курьера мошенников из Москвы, который похитил у пенсионеров 2 млн рублей
Сегодня, 14:58
К примеру, один из обманутых горожан отдал обвиняемому 300 тыс. рублей в коробке из-под сигар.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего москвича, которому вменяют ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом рассказали 12 марта в надзорном ведомстве. 

В июле прошлого года фигурант вступил в преступный сговор с неизвестными, направленный на хищение средств. Он приезжал по указанным адресам и получал от потерпевших деньги. К примеру, один из обманутых горожан отдал обвиняемому 300 тыс. рублей в коробке из-под сигар. Всего пострадали пятеро человек, размер ущерба составил свыше 2 млн рублей. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: полиция Северной столицы задержала 50-летнего дропа, который помогал мошенникам обмануть пожилую петербурженку на 500 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенничество, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

