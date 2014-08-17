Полиция задержала дропа, который помогал мошенникам обмануть пожилую петербурженку на 500 тыс. рублей

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Полицейские Адмиралтейского района Петербурга задержали дропа, помогавшего мошенникам обмануть пожилую женщину. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Как рассказали в МВД России, еще в декабре 2025 года к правоохранителям обратилась 77-летняя пенсионерка с Малодетскосельского проспекта. По словам потерпевшей, ей позвонил неизвестный и убедил отдать курьеру 500 тыс. рублей под предлогом сохранности средств.

По подозрению в совершении преступления 10 марта поймали 50-летнего механика автомобильного холдинга. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото: Piter.TV