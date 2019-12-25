В Петербурге будут судить мужчину, который обманул пятерых человек на 2,5 млн рублей

Фигурант предлагал местным жителям помощь с покупкой и транспортировкой различных товаров, машин, бытовой техники и электроники по ценам значительно ниже рыночных.

Прокуратура Приморского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 65-летнего мужчины. Ему вменяют ч. 2, 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), рассказали 11 марта в надзорном ведомстве.

В период с января 2024 года по октябрь 2025-го фигурант предлагал местным жителям помощь с покупкой и транспортировкой различных товаров, машин, бытовой техники и электроники по ценам значительно ниже рыночных. После заключения договоренностей злоумышленник вынуждал потерпевших переводить предоплату за несуществующий товар в размере от 30 до 860 тыс. рублей, а потом скрывался.

В результате действий обвиняемого пятерым горожанам был причинен ущерб в общем размере свыше 2,5 млн рублей. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: обманутая мошенниками женщина пыталась забрать у пенсионерки 270 тыс. рублей в центре Петербурга. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Фото: pxhere