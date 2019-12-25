Обманутая мошенниками женщина пыталась забрать у пенсионерки 270 тыс. рублей в центре Петербурга

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Полицейские установили участницу мошеннической схемы, которая сама стала жертвой обмана. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям Центрального района 9 марта обратилась 85-летняя женщина с Лиговского проспекта. В ее квартиру пришла незнакомка и начала выманивать деньги. На месте поймали жительницу Калининского района 75 лет, она пыталась забрать у потерпевшей 270 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Задержанную также обманули аферисты: пенсионерка действовала по их инструкции, полагая, что участвует в специальной операции. Ее отпустили под обязательство о явке, проводится расследование.

