Двое мужчин пытались обокрасть ПВЗ на Московском проспекте на 15 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

Полиция Петербурга сорвала план по хищению товаров из двух пунктов выдачи заказов почти на 15 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере), сообщили в МВД России.

Установлено, что задержанные, двое мужчин 26 и 32 лет, действовали по заранее продуманной схеме. Их целью стали ПВЗ на Московском проспекте, откуда были похищены товары на общую сумму порядка 14,6 млн рублей.

Преступников поймали на месте по "горячим следам", во время погрузки похищенного в автомобиль. Злоумышленников проверяют на причастность к аналогичным эпизодам.

Ранее мы рассказывали о том, что житель Петербурга похитил велосипед и продал его в ломбарде. Деньги злоумышленник потратил в тот же день, сумма ущерба – 15 тыс. рублей. Ему вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти