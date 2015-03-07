Житель Петербурга похитил велосипед и продал его в ломбарде

Деньги злоумышленник потратил в тот же день, сумма ущерба – 15 тыс. рублей.

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Ему вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), рассказали 5 марта в надзорном ведомстве.

Фигурант, проходя мимо торгового центра на улице Крыленко, заметил припаркованный велосипед. Транспортное средство не было пристегнуто, и мужчина решил его украсть, а потом продать в ломбарде. Деньги злоумышленник потратил в тот же день, сумма ущерба – 15 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.TV