  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Житель Петербурга похитил велосипед и продал его в ломбарде
Сегодня, 16:52
208
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Житель Петербурга похитил велосипед и продал его в ломбарде

0 0

Деньги злоумышленник потратил в тот же день, сумма ущерба – 15 тыс. рублей.

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Ему вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), рассказали 5 марта в надзорном ведомстве. 

Фигурант, проходя мимо торгового центра на улице Крыленко, заметил припаркованный велосипед. Транспортное средство не было пристегнуто, и мужчина решил его украсть, а потом продать в ломбарде. Деньги злоумышленник потратил в тот же день, сумма ущерба – 15 тыс. рублей. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: петербуржец силой отобрал ребенка у своей супруги в Невском районе. Его оперативно разыскали и увезли в отдел полиции. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии