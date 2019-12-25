Петербуржец силой отобрал ребенка у своей супруги в Невском районе

Был введен план "Перехват".

Росгвардейцы Невского района разыскали ребенка, которого отец забрал силой у матери. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Накануне все дежурные наряды и полиция получили приметы мужчины, избившего свою 30-летнюю жену в квартире на улице Крыленко. Кроме того, злоумышленник, угрожая ножом, похитил полуторагодовалого сына на автомобиле Renault. Был введен план "Перехват".

Машину быстро нашли, в салоне находились двое мигрантов 47 и 50 лет. Велся розыск младшего из них. Ребенок также сидел в иномарке. Задержанных доставили в 24-й отдел, а мальчика передали в детское социальное учреждение.

Фото: пресс-служба Росгвардии