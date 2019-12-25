  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржец силой отобрал ребенка у своей супруги в Невском районе
Сегодня, 14:25
223
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец силой отобрал ребенка у своей супруги в Невском районе

0 0

Был введен план "Перехват".

Росгвардейцы Невского района разыскали ребенка, которого отец забрал силой у матери. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Накануне все дежурные наряды и полиция получили приметы мужчины, избившего свою 30-летнюю жену в квартире на улице Крыленко. Кроме того, злоумышленник, угрожая ножом, похитил полуторагодовалого сына на автомобиле Renault. Был введен план "Перехват". 

Машину быстро нашли, в салоне находились двое мигрантов 47 и 50 лет. Велся розыск младшего из них. Ребенок также сидел в иномарке. Задержанных доставили в 24-й отдел, а мальчика передали в детское социальное учреждение. 

Ранее на Piter.TV: транспортные полицейские раскрыли кражу подарочных карт в Пулково. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

Теги: невский район, росгвардия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии