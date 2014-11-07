Транспортные полицейские раскрыли кражу подарочных карт в Пулково

Подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Сотрудники транспортной полиции Петербурга раскрыли кражу подарочных карт в аэропорту Пулково. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО 5 марта.

В дежурную часть обратился работник международного терминала. По словам мужчины, кто-то похитил у него несколько сертификатов одного из маркетплейсов. Общий ущерб составил 13 тыс. рублей.

Выяснилось, что кражу совершила 20-летняя девушка, которая проходила практику в компании потерпевшего. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее на Piter.TV: рецидивист обокрал книжный магазин на Комендантской площади.

Фото: Piter.TV