Рецидивист обокрал книжный магазин на Комендантской площади
Сегодня, 14:45
Злоумышленник взял с витрины настольную игру за 7,6 тыс. рублей и попытался скрыться.

Росгвардейцы Приморского района задержали рецидивиста, который открыто похитил товар из книжного магазина на Комендантской площади. Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел днем 1 марта. 

Злоумышленник взял с витрины настольную игру за 7,6 тыс. рублей и попытался скрыться. Персонал воспользовался кнопкой тревожной сигнализации, на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны и поймали 39-летнего мужчину, судимого за кражу и незаконное хранение наркотиков. Его доставили в отдел полиции. 

Ранее мы рассказывали о том, что задержан молодой грабитель, отобравший телефон у фармацевта во Фрунзенском районе. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

