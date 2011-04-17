Рецидивист обокрал книжный магазин на Комендантской площади

Злоумышленник взял с витрины настольную игру за 7,6 тыс. рублей и попытался скрыться.

Росгвардейцы Приморского района задержали рецидивиста, который открыто похитил товар из книжного магазина на Комендантской площади. Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел днем 1 марта.

Злоумышленник взял с витрины настольную игру за 7,6 тыс. рублей и попытался скрыться. Персонал воспользовался кнопкой тревожной сигнализации, на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны и поймали 39-летнего мужчину, судимого за кражу и незаконное хранение наркотиков. Его доставили в отдел полиции.

Фото: пресс-служба Росгвардии