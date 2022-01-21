  1. Главная
Задержан молодой грабитель, отобравший телефон у фармацевта во Фрунзенском районе
Было возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Правоохранители Фрунзенского района Петербурга задержали грабителя, который забрал телефон у фармацевта в аптеке на Софийской улице. 

Как сообщили в МВД России, в полицию 25 января обратилась 61-летняя сотрудница. По словам женщины, в аптеку зашел неизвестный, ударил ее дверью и похитил мобильное устройство за 10 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). 

Накануне по подозрению в совершении этого преступления поймали 18-летнего жителя Красносельского района. Телефон изъят. 

Фото: Piter.TV 

