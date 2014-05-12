  1. Главная
Перед судом предстанет мужчина, похитивший два ноутбука из молодежных центров в Петербурге
Сегодня, 12:26
Добавить в Яндекс.Новости

Общая сумма ущерба составила порядка 140 тыс. рублей.

Прокуратура Московского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 31-летнего мужчины, которому вменяют ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Об этом 3 марта рассказали в надзорном ведомстве. 

В октябре 2025 года фигурант, находясь в Доме молодежи на Московском проспекте, получил ноутбук на время. В какой-то момент он решил спрятать технику себе под куртку и скрыться. На следующий день злоумышленник аналогичным способом похитил еще один ноутбук из молодежного пространства на Новоизмайловском проспекте. Устройства были проданы, а деньги обвиняемый потратил. Общая сумма ущерба составила порядка 140 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Фото: Piter.TV 

