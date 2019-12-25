  1. Главная
Полиция раскрыла кражу Land Rover в Янино
Накануне на улице Маршала Жукова по подозрению в совершении преступления поймали 36-летнего уроженца Дагестана.

Уголовный розыск раскрыл кражу автомобиля Land Rover стоимостью 2 млн рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию Всеволожского района 22 февраля поступили сведения об угоне машины от дома по Голландской улице в Янино. Тогда возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ. 

Накануне на улице Маршала Жукова по подозрению в совершении преступления поймали 36-летнего уроженца Дагестана. Иномарку уже передали владельцу. 

Фото: Piter.TV 

