Наркозависимая женщина стала фигуранткой уголовного дела после отравления ее ребенка в Янино

Ранее задержанную судили за незаконный оборот наркотических средств.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) в отношении наркозависимой женщины. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям Всеволожского района 5 мая поступила информация о том, что из квартиры дома по улице Военный городок в Янино госпитализировали пятилетнего мальчика с токсическим отравлением. Его состояние оценили как тяжелое. По словам 29-летней матери, ребенок выпил неизвестную жидкость.

Позже женщина призналась, что употребляет наркотические вещества синтетического происхождения. В тот день она оставила на столе бутылку с остатками наркотика, это и отпил сын. Ранее задержанную судили за незаконный оборот наркотических средств.

Ранее мы рассказывали о том, что в петербургском хостеле нашли тела четверых человек со следами от инъекций.

Фото: Piter.TV