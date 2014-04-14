Наркозависимая женщина стала фигуранткой уголовного дела после отравления ее ребенка в Янино
Сегодня, 10:58
Ранее задержанную судили за незаконный оборот наркотических средств.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) в отношении наркозависимой женщины. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Правоохранителям Всеволожского района 5 мая поступила информация о том, что из квартиры дома по улице Военный городок в Янино госпитализировали пятилетнего мальчика с токсическим отравлением. Его состояние оценили как тяжелое. По словам 29-летней матери, ребенок выпил неизвестную жидкость. 

Позже женщина призналась, что употребляет наркотические вещества синтетического происхождения. В тот день она оставила на столе бутылку с остатками наркотика, это и отпил сын. Ранее задержанную судили за незаконный оборот наркотических средств. 

Ранее мы рассказывали о том, что в петербургском хостеле нашли тела четверых человек со следами от инъекций. 

Фото: Piter.TV 

