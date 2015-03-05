В петербургском хостеле нашли тела четверых человек со следами от инъекций

Тела четырех человек нашли правоохранители в Петербурге. Погибших обнаружили в одном из хостелов Центрального района. По предварительным данным, они скончались от передозировки запрещенных веществ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского главка СК России.

Трагедия произошла на Загородном проспекте. Во время осмотра места происшествия правоохранители нашли шприцы и порошок, а на телах следы от инъекций. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Обстоятельства случившегося уточняют, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

Ранее сообщалось, что в Красносельском районе задержали 43-летнего распространителя амфетамина. У него нашли 1,2 тыс. граммов запрещенных веществ. Наркотики злоумышленник продавал через скрытые каналы в интернете. В квартире мужчины также нашли электронные весы, упаковочный материал и 50 закладок.

