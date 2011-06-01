  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:45
190
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На проспекте Героев задержали распространителя амфетамина

0 0

Полицейские Красносельского района Петербурга задержали 43-летнего местного жителя, который осуществлял сбыт амфетамина через магазины в интернете. Его поймали на проспекте Героев, рассказали в МВД России. 

В квартире мужчины нашли и изъяли электронные весы, упаковочный материал, 50 закладок, пять пакетов и пластиковую емкость с наркотическим средством. В трех пакетах и закладке был амфетамин массой свыше 290 граммов. Общая масса психотропных веществ – 1,2 тыс. граммов. 

Возбуждено уголовное по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Кроме того, установлено, что задержанный причастен к аналогичному преступлению. 

Видео: пресс-служба МВД России 

Теги: красносельский район, наркотики
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии