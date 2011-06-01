На проспекте Героев задержали распространителя амфетамина

Полицейские Красносельского района Петербурга задержали 43-летнего местного жителя, который осуществлял сбыт амфетамина через магазины в интернете. Его поймали на проспекте Героев, рассказали в МВД России.

В квартире мужчины нашли и изъяли электронные весы, упаковочный материал, 50 закладок, пять пакетов и пластиковую емкость с наркотическим средством. В трех пакетах и закладке был амфетамин массой свыше 290 граммов. Общая масса психотропных веществ – 1,2 тыс. граммов.

Возбуждено уголовное по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Кроме того, установлено, что задержанный причастен к аналогичному преступлению.

