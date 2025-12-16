Глава "Автоваза" считает гибриды более перспективными для РФ, чем электромобили

Максим Соколов напомнил об особенностях нашей страны.

Гибридные автомобили в сравнении с электромобилями более адаптивны и перспективны для российского рынка. Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал руководитель компании "Автоваз" Максим Соколов. Эксперт пояснил, что важно обращать внимание на большие расстояния и климатические особенности нашего государства, вклювая сильные холода.

Если говорить о новых трендах в мировом автомобилестроении, я бы скорее больше выделил гибридные автомобили, нежели чистые "электрички".... Она сегодня, и это уже показывают данные продаж прошлого года, имеет большие перспективы, нежели чистые электромобили. Максим Соколов, глава "Автоваза"

Отвечая на вопрос СМИ о расширении электрической линейки "Автоваза", предприниматель пояснил, что ведется работа над прототипами e-Aura, e-Niva и новым гибридным автомобилем, созданным на базе транспортного средства Lada Azimut.

Обновленная Lada Niva Legend дебютировала на ПМЭФ с новым мотором и подвеской.

Фото: Telegram / ТАСС