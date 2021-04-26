"Автоваз" опроверг сведения о росте цен на LADA с 1 августа

В компании предостерегли СМИ от распространения фейк-ньюс о росте цен на автомобили бренда.

"Автоваз" опроверг сведения о росте цен на отечественные машины. Соответствующий комментарий по СМИ распространила PR-дирекция АО "АВТОВАЗ". Специалисты компании пояснили, что хотят предвосхитить возможное распространение панических сообщений о якобы повышении цен на автомобили бренда с первого августа 2026 года. В компании пояснили, что никаких изменений в ценовой политике LADA с 1 августа не произойдёт.

Спешим заверить, что не несем ответственности за сны-кошмары отдельных тольяттинских "блогеров-инсайдеров", а также за результаты их общения с неясными представителями якобы дилерского сообщества LADA. пресс-служба "Автоваза"

Напомним, что в последний раз "Автоваз" индексировал стоимость своих транспортных средств в среднем на 0,5 процента по всему модельному ряду в январе 2026 года. Известно, что при этом цена на Lada Aura и Largus снизилась на 14 и 3,8 процентов соответственно.

АвтоВАЗ пригрозил петербургскому дилеру отзывом лицензии из-за нарушений.

Фото: Magnific