Петербурженку отправили в колонию после распыления баллончика на фестивале

Перцовый баллончик на празднике закончился колонией и крупной выплатой.

Петродворцовый районный суд Петербурга вынес приговор Таисии Беляниной по уголовному делу о хулиганстве. Женщину признали виновной в распылении перцового баллончика во время Фестиваля уличных театров на Елагином острове.

Суд назначил ей 1 год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. После оглашения приговора Белянину взяли под стражу в зале суда. Инцидент произошел в июле 2025 года на Большой площади Центрального парка культуры и отдыха имени Кирова. По данным суда, женщина распылила содержимое перцового баллончика в толпе, поскольку находившиеся впереди несовершеннолетние мешали ей смотреть представление.

В результате происшествия пострадали 2 ребенка 2012 и 2016 годов рождения. Медики диагностировали у них химические ожоги глаз первой степени и синдром сухого глаза. Во время судебного разбирательства Белянина полностью признала свою вину. Кроме уголовного наказания, суд удовлетворил гражданский иск о компенсации морального вреда. В пользу потерпевших с осужденной взыскали 350 тыс. руб.

Это не первый подобный приговор в Петербурге за последнее время. В начале июля 2026 года к 1 году колонии общего режима приговорили мужчину, распылившего перцовый баллончик возле памятника погибшим участникам СВО. С учетом времени, проведенного в следственном изоляторе, его освободили сразу после оглашения приговора.

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Фото: Piter.TV