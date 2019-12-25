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Пожилой петербурженке, получившей перелом на гололеде, выплатят более 260 тыс. рублей
Сегодня, 9:43
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Пожилой петербурженке, получившей перелом на гололеде, выплатят более 260 тыс. рублей

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Женщина упала на улице Куйбышева.

Прокуратура Петроградского района Петербурга провела проверку по обращению 85-летней женщины. В январе прошлого года пенсионерка поскользнулась на наледи и упала на улице Куйбышева. В результате она получила перелом обеих лодыжек правой голени, сообщили 28 июля в надзорном ведомстве. 

Проверочные мероприятия показали, что несчастный случай произошел из-за плохой уборки территории со стороны управляющей компании. Прокурор обращался в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. Требования удовлетворены, и потерпевшей выплатят 266 тыс. рублей. 

Ранее мы рассказывали о том, что после вмешательства прокуратуры Петербурга организация погасила задолженность по зарплате. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: компенсация, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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