Пожилой петербурженке, получившей перелом на гололеде, выплатят более 260 тыс. рублей

Женщина упала на улице Куйбышева.

Прокуратура Петроградского района Петербурга провела проверку по обращению 85-летней женщины. В январе прошлого года пенсионерка поскользнулась на наледи и упала на улице Куйбышева. В результате она получила перелом обеих лодыжек правой голени, сообщили 28 июля в надзорном ведомстве.

Проверочные мероприятия показали, что несчастный случай произошел из-за плохой уборки территории со стороны управляющей компании. Прокурор обращался в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. Требования удовлетворены, и потерпевшей выплатят 266 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что после вмешательства прокуратуры Петербурга организация погасила задолженность по зарплате.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга