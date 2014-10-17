Суд Петербурга вынес приговор экс-директору Greenbox по делу об отравлении

Суд признал виновной бывшего директора Greenbox, но освободил от наказания.

Приморский районный суд Петербурга вынес приговор бывшему директору производства АО "Грин Бокс" Яне Шиловой по уголовному делу о массовом отравлении потребителей готовой продукцией компании.

Суд признал Шилову виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, которое по неосторожности привело к массовому заболеванию людей. При этом от назначенного наказания ее освободили в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

По материалам дела, Шилова руководила производством предприятия с декабря 2022 года по сентябрь 2023 года. Следствие считает, что 9 сентября 2023 года были допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, что привело к возникновению очага сальмонеллезной инфекции и заражению потребителей. Во время судебного разбирательства бывший директор признала свою вину.

Суд назначил ей наказание в виде 1,5 года ограничения свободы. Кроме того, в течение 2 лет ей запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением, производством, хранением пищевой продукции, а также контролем за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Несмотря на вынесенный приговор, наказание исполняться не будет. Основанием стало истечение срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Массовое отравление продукцией Greenbox произошло в сентябре 2023 года. По данным управления Роспотребнадзора по Петербургу, кишечную инфекцию выявили у 274 человек. В больницы были госпитализированы 137 пострадавших, включая 3 детей. Лабораторные исследования подтвердили наличие сальмонеллы у 58 пациентов.

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Фото: Piter.TV