Суд Петербурга вынес приговор экс-директору Greenbox по делу об отравлении

Приморский районный суд Петербурга вынес приговор бывшему директору производства АО "Грин Бокс" Яне Шиловой по уголовному делу о массовом отравлении потребителей готовой продукцией компании.
Суд признал Шилову виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, которое по неосторожности привело к массовому заболеванию людей. При этом от назначенного наказания ее освободили в связи с истечением срока давности уголовного преследования.
По материалам дела, Шилова руководила производством предприятия с декабря 2022 года по сентябрь 2023 года. Следствие считает, что 9 сентября 2023 года были допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, что привело к возникновению очага сальмонеллезной инфекции и заражению потребителей. Во время судебного разбирательства бывший директор признала свою вину.
Суд назначил ей наказание в виде 1,5 года ограничения свободы. Кроме того, в течение 2 лет ей запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением, производством, хранением пищевой продукции, а также контролем за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Несмотря на вынесенный приговор, наказание исполняться не будет. Основанием стало истечение срока давности привлечения к уголовной ответственности.
Массовое отравление продукцией Greenbox произошло в сентябре 2023 года. По данным управления Роспотребнадзора по Петербургу, кишечную инфекцию выявили у 274 человек. В больницы были госпитализированы 137 пострадавших, включая 3 детей. Лабораторные исследования подтвердили наличие сальмонеллы у 58 пациентов.
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Фото: Piter.TV
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