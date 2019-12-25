Мужчина, похитивший сумку с 2,3 млн рублей из ТРЦ "Галерея", отправлен в колонию

Подсудимый успел потратить 127 тыс. рублей, остальные средства вернули владельцу.

Прокуратура Центрального района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Об этом рассказали 28 июля в надзорном ведомстве.

В мае фигурант, находясь на втором этаже в торгово-развлекательном центре "Галерея" на Лиговском проспекте, похитил сумку, в которой было свыше 2,3 млн рублей. По словам потерпевшего, он оставил вещь в уборной. Подсудимый успел потратить 127 тыс. рублей, остальные средства вернули владельцу.

Виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в исправительной колонии общего режима.

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Фото: Piter.TV