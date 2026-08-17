От Мучного до Петропавловки: в Петербурге завершился XI сезон фестиваля "Ленинградские Мосты"

Самые яркие песни проносятся над мостами, обволакивая каждую улицу: в Петербурге состоялся фестиваль "Ленинградские мосты". В этом году сценами стали Банковский, Мучной, Мало-Конюшенный мосты, а также Кронверкская куртина Петропавловской крепости. Всего в списке выступающих более 30 артистов. Среди них не только известные музыканты, но и победители открытого молодёжного конкурса-отбора. Три дня, с вечера до ночи, набережные и переправы превратились в концертные площадки. Здесь звучал рок, джаз, фолк и не только. Каждый смог найти что-то своё.
Здорово, мы уже не первый год. В том году мы были на "Комната культуры", "Дима ищет свет". Это было потрясающе, это было очень весело, очень эмоционально. Мы танцевали все мероприятие. А в этом году только пришли, ждали долго, целый год, и вот решили посмотреть. (…)
Это первый мост, который мы хотели посетить. Дальше мы хотим пройти по всем мостам. И, возможно, закончить Петропавловкой.
Виктория Гусева и Надежда Емельянова, гости фестиваля
Мне всё нравится! Я в прошлом году была, здорово. Очень классно. Я его люблю. (…)
Он такой атмосферный, классные музыканты приезжают. И хорошие приятные воспоминания.
Яна Светлая, гость фестиваля
Мы прошли вдоль мостов, нам очень все понравилось, все очень ярко, все вызывает очень много эмоций, впечатлений. Мы первый раз просто в Питере. Вернулись с экскурсии и попали вот в этот фестиваль. Да, очень приятно и неожиданно, потому что мы даже не знали, что проходит столь яркий фестиваль у вас сегодня. Услышали музыку и пришли!
Ирина Михайлова и Юлия Семенова, гости фестиваля
Фестиваль прошел в рамках Года петербургской культуры и получил поддержку города и президентского Фонда культурных инициатив. В прошлом году за три дня "Ленинградские мосты" посетили около 320 тысяч человек. В этом году организаторы рассчитывали принять до 400 тысяч зрителей — и, судя по оживлённым набережным, планы оправдались. Вход на фестиваль остаётся свободным — так задумано с самого начала. Искусство должно быть доступным, а музыка — объединять горожан и гостей. "Ленинградские мосты" проходят в Петербурге с 2016 года. За десять лет фестиваль стал одной из самых узнаваемых летних традиций города. Фестиваль завершился, но его отзвук останется в Петербурге надолго. Потому что когда поют мосты, поет и город.
Материал подготовили Дария Захарова и Дмитрий Бутырин для Piter.tv
Видео: Piter.TV
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