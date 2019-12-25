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Водитель, сбивший женщину насмерть, предстанет перед судом в Петербурге
17 августа, 10:59
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Водитель, сбивший женщину насмерть, предстанет перед судом в Петербурге

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Потерпевшая скончалась в медицинском учреждении от полученных травм.

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего мужчины, которому вменяют ч. 3 ст. 264 УК РФ. Об этом рассказали 17 августа в надзорном ведомстве. 

Следствие утверждает, что в декабре прошлого года фигурант, управляя автомобилем Toyota RAV4, на проспекте Маршала Блюхера сбил 57-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Потерпевшая скончалась в медицинском учреждении от полученных травм. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: в деревне Макарьино водитель "Нивы" врезался в дерево. Он не справился с управлением и съехал в кювет. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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