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В деревне Макарьино водитель "Нивы" врезался в дерево
Сегодня, 10:10
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В деревне Макарьино водитель "Нивы" врезался в дерево

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На месте происшествия работал личный состав 114-й пожарной части Лодейнопольского отряда.

В Тихвинском районе Ленинградской области произошла авария. Как рассказали в ГКУ "Леноблпожспас", ДТП случилось вечером 16 августа в деревне Макарьино. 

Водитель легкового автомобиля "Лада" не справился с управлением и съехал в кювет, после чего врезался в дерево. На месте происшествия работал личный состав 114-й пожарной части Лодейнопольского отряда.

Кроме того, спасатели выезжали по разу на вскрытие дверей и аварийно-спасательные работы, также произошло 

Ранее на Piter.TV: СК РФ просит арестовать водителя, погубившего восьмилетнюю дочь в ДТП под Славянкой. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека. 

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти 

Теги: дтп, ленобласть
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП, Новости Ленинградской области,

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