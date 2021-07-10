В деревне Макарьино водитель "Нивы" врезался в дерево

На месте происшествия работал личный состав 114-й пожарной части Лодейнопольского отряда.

В Тихвинском районе Ленинградской области произошла авария. Как рассказали в ГКУ "Леноблпожспас", ДТП случилось вечером 16 августа в деревне Макарьино.

Водитель легкового автомобиля "Лада" не справился с управлением и съехал в кювет, после чего врезался в дерево. На месте происшествия работал личный состав 114-й пожарной части Лодейнопольского отряда.

Кроме того, спасатели выезжали по разу на вскрытие дверей и аварийно-спасательные работы, также произошло

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Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти