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СК просит арестовать пьяного водителя, погубившего 8-летнюю дочь в ДТП под Славянкой

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Следствие настаивает на избрании для подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следственный комитет России по Ленинградской области обратился в суд с ходатайством об аресте 41-летнего водителя, устроившего смертельное ДТП. 

Трагедия произошла 15 августа около 14:00 на первом километре трассы "Подъезд к деревне Славянка". Находясь за рулем автомобиля Citroen C3 в состоянии алкогольного опьянения, мужчина не справился с управлением. Машина вылетела с дороги в кювет и перевернулась.

В результате аварии погибла восьмилетняя девочка – родная дочь виновника. Его пятилетний сын также находился в салоне и получил различные травмы. После осмотра врачи пришли к выводу, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает; мальчика передали матери.

В отношении 41-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека. В настоящий момент он задержан.  Как сообщили в пресс-службе регионального управления СКР 16 августа, следствие настаивает на избрании для подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование обстоятельств трагедии продолжается.

Ранее мы сообщили о том, что в  Петербурге перед судом предстанет женщина-организатор лжеброкерской схемы, обманувшая граждан на 15 млн рублей.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти
 

Теги: дтп, ленобласть
Категории: Происшествия, Лента новостей, Новости Ленинградской области, ДТП,

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