СК просит арестовать пьяного водителя, погубившего 8-летнюю дочь в ДТП под Славянкой

Следствие настаивает на избрании для подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следственный комитет России по Ленинградской области обратился в суд с ходатайством об аресте 41-летнего водителя, устроившего смертельное ДТП.

Трагедия произошла 15 августа около 14:00 на первом километре трассы "Подъезд к деревне Славянка". Находясь за рулем автомобиля Citroen C3 в состоянии алкогольного опьянения, мужчина не справился с управлением. Машина вылетела с дороги в кювет и перевернулась.

В результате аварии погибла восьмилетняя девочка – родная дочь виновника. Его пятилетний сын также находился в салоне и получил различные травмы. После осмотра врачи пришли к выводу, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает; мальчика передали матери.

В отношении 41-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека. В настоящий момент он задержан. Как сообщили в пресс-службе регионального управления СКР 16 августа, следствие настаивает на избрании для подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование обстоятельств трагедии продолжается.

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Видео: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

