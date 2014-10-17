Петербургские хирурги за шесть часов удалили пациентке опухоли весом 18 кг

72-летней петербурженке провели сложную операцию по удалению трех опухолей.

В Мариинской больнице Петербурга врачи провели сложную операцию 72-летней пациентке, удалив сразу 3 злокачественные опухоли общим весом более 18 кг. Хирургическое вмешательство продолжалось около 6 часов.

Самое крупное новообразование достигало размеров 40×30×30 см и прорастало в ободочную кишку. Еще 2 опухоли имели размеры 15×10 см и 5×5 см.

Во время обследования медики также обнаружили у женщины стенозирующую опухоль желудка, которая полностью перекрывала просвет для эндоскопа. При этом отдаленных метастазов специалисты не выявили.

В ходе операции хирурги выполнили резекцию части ободочной кишки, мочевого пузыря и желудка. Несмотря на большой объем вмешательства, врачам удалось сохранить пациентке возможность самостоятельно принимать пищу.

После операции состояние женщины стабилизировалось. Сейчас она готовится к выписке из стационара, а дальнейшее лечение и наблюдение будет проходить в специализированном онкологическом учреждении.

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