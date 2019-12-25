  1. Главная
Роспотребнадзор опроверг сообщения о массовых вспышках Коксаки в России
СПециалисты не выявили массовой эпидемиологической проблемы в регионах страны.

Сообщения о якобы массовых вспышках вируса Коксаки на российской территории не соответствуют действительности. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы Роспотребнадзора. Ранее в ряде СМИ появились данные о том, что такие эпидемиологические вспышки якобы были зарегистрированы во Владимире, Уфе, Тюмени, Архангельской области и Красноярском крае. Эксперты объяснили, что на самом деле ситуация с энтеровирусными инфекциями по стране наблюдается стабильная.

Сообщения о якобы массовых вспышках вируса Коксаки на территории Российской Федерации не соответствуют действительности.

пресс-служба Роспотребнадзора

