Новый зоопарк площадью 86 га планируют построить на Камышовой улице

На ПМЭФ-2026 подписано соглашение о намерении возвести зверинец на севере Петербурга. По словам вице-губернатора Николая Линченко, помимо вольеров, там создадут условия для отдыха, экологического образования и работы учёных.

На Петербургском международном экономическом форуме вице-губернатор Николай Линченко в присутствии Александра Беглова подписал соглашение о намерении построить новый зоопарк на Камышовой улице на севере города.

Согласно Генплану, зоопарк разместится на участке площадью 85,6 гектара. Как рассказал Линченко, помимо зданий и сооружений для функционирования зверинца, на территории благоустроят зону отдыха и создадут условия для экологического образования и работы учёных.

Автором концепции стал Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства. Инвестором проекта выступает ООО "Сотэкс" (ведущее структурное подразделение ГК "Балтрос"). Власти уточнили, что соглашение — основа для долгосрочного сотрудничества с использованием механизма государственно-частного партнёрства.

Губернатор Александр Беглов отметил, что Ленинградский зоопарк будет не заменён, а дополнен. В новом зверинце создадут лучшие условия для содержания крупных животных, а также уникальное культурное, досуговое и просветительское пространство. Территория ограничена Камышовой улицей, Шуваловским проспектом и ЗСД. Планируется, что второй зоопарк откроется после 2035 года.

Ранее Piter.TV сообщал, что Ленинградский зоопарк показал мощный рык льва Адама в его 20-й день рождения.

Фото: pxhere