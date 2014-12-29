Роспотребнадзор рассказал жителям Петербурга, чем полезен чеснок

Чеснок богат витаминами C и B6, марганцем, селеном и медью.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти перечислили полезные свойства чеснока. Это многолетнее растение, родиной которого считается Средняя Азия. Культивировать его впервые начали 5 тыс. лет назад в Индии.

Чеснок богат витаминами C и B6, марганцем, селеном и медью, вещества помогают поддерживать здоровье иммунной системы и защищают от инфекций. Также в растении содержатся антиоксиданты, помогающие бороться со свободными радикалами и предотвращающие развитие хронических заболеваний.

Чеснок помогает снизить уровень холестерина в крови, что уменьшает риск развития атеросклероза и других проблем с сердцем. Он также может снижать кровяное давление и улучшать кровообращение. Пресс-служба Роспотребнадзора

При этом чеснок может раздражать слизистую оболочку желудка и кишечника и вызывать аллергические реакции.

Фото: pxhere