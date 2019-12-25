В Роспотребнадзоре петербуржцам перечислили полезные свойства ежевики

Ягоду врачи рекомендуют употреблять для профилактики рака.

День ежевики отмечается 16 сентября, и по случаю в Роспотребнадзоре по Петербургу и Ленобласти перечислили полезные свойства этой ягоды.

В частности, ежевика богата жирными кислотами: в 100 граммах содержится дневная норма Омега-3-6. В ней есть витамины группы В, А, С, Е, а также макроэлементы – калий, кальций, фосфор, магний и натрий. Ягоду врачи рекомендуют употреблять для профилактики рака.

Несмотря на множество плюсов, есть у этого продукта минусы – он противопоказан людям с проблемами ЖКТ и почками. Тем не менее, взрослому и здоровому человеку можно съедать в день до 200 граммов ежевики. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти

