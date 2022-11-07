Петербуржцам перечислили рекомендации по выбору кокоса

Чтобы выбрать качественный плод, Роспотребнадзор выделяет шесть простых рекомендаций.

В Международный день кокоса специалисты Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области напомнили жителям важные рекомендации по выбору качественного и полезного продукта, пишет "Вечерний Санкт-Петербург".

Кокосы содержат большое количество полезных веществ: клетчатка способствует нормализации пищеварения, витамины C и B поддерживают иммунитет, насыщенные жирные кислоты укрепляют сердечно-сосудистую систему, а входящие в состав среднецепочечные триглицериды активизируют метаболизм. Дополнительную пользу обеспечивают содержащиеся в продукте природные вещества — лауриновая и каприловая кислоты, известные своими антибактериальными свойствами.

Чтобы выбрать качественный плод, Роспотребнадзор выделяет шесть простых рекомендаций:

Вес. Спелый кокос должен иметь массу минимум 400 граммов — это свидетельствует о наличии достаточного количества жидкости и мякоти внутри.

Запах. Свежий кокос имеет легкий аромат древесины, резкий сладковатый запах сигнализирует о возможном гниении плода.

Волосистая оболочка. Волоски на кожуре кокоса должны распределяться равномерно, без плешивых пятен.

"Глазки". Три небольших отверстия вверху кокоса должны быть сухими, плотными и окрашенными в темно-коричневый оттенок.

Скорлупа. Целостность оболочки гарантирует свежесть и сохранность содержимого — недопустимо наличие трещин и повреждений.

Мякоть. Проверить качество мякоти при покупке невозможно, однако дома можно убедиться, что структура должна быть плотной, однородной, без мягких розоватых участков.

Если купленный кокос оказался некачественным, потребитель вправе вернуть товар продавцу или заменить его.

Ранее петербуржцам дали советы по выбору качественного картофеля.

Фото: Unsplash (Michele Wales)