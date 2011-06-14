Петербуржцам дали советы по выбору качественного картофеля

Картофель способен храниться до года, однако его полезные свойства со временем ухудшаются.

Специалисты Межрегионального Управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти дали рекомендации, как правильно выбирать качественный и полезный картофель, пишет "Вечерний Санкт-Петербург".

Цвет

Клубни разных сортов различаются не только вкусом, но и полезными веществами:

Жёлтые клубни содержат много каротина, полезного для зрения и кожи.

Красно-фиолетовые обладают мощным антиоксидантом — антоцианами, замедляющими клеточное старение.

Период хранения

Картофель способен храниться до года, однако его полезные свойства со временем ухудшаются. Максимальное количество витаминов содержится в свежих клубнях, сохраняющих свою ценность первые 3–4 месяца после сбора урожая. Рекомендуется отдавать предпочтение урожаю текущего года.

Правила покупки

Покупайте небольшие порции (около четырёх кг) — это обеспечит употребление свежего продукта.

Выбирайте средние по размеру клубни, крупные экземпляры зачастую беднее витаминами.

Предпочитайте местный картофель сезонного сбора, он менее подвержен химической обработке для длительной транспортировки.

Признаки качественного картофеля

Плотный и твёрдый на ощупь.

Кожица ровная, гладкая, без трещин и морщинок

Без тёмных пятен, зелёных областей и значительных дефектов поверхности.

Глазки неглубокие.

Клубень сохраняет форму при нарезке ножом, не трескается и не ломается.

Какой картофель покупать не рекомендуется?

Зелёная кожура (указывает на наличие токсичного соланина).

Мокрые, липкие клубни.

Картофель с проростками (это признак неправильного хранения и старения овоща).

Фото: Pxhere