В Роспотребнадзоре рассказали, для кого опасно употребление артишока

Людям с нарушением работы желчевыводящих путей, воспалением желчного пузыря, проблемами с почками, гипотонией нужно проявлять осторожность при употреблении артишока. Соответствующее заявление журналистам "РИА Новостей" сделали специалисты из пресс-службы Роспотребнадзора. В профильном ведомстве указали, что сочное цветоложе и чешуи артишока люди употребляют в пищу в качестве деликатесных вторых блюд, гарниров и пюре. Дополнительно из артишока ценится чай, завариваемый из бутонов и корешков растения. Такой напиток обладает тонизирующим эффектом. Дополнительно из артишоков готовятся десерты с добавлением корицы, лакрицы и шоколада.

Выбирая артишок, обращайте внимание на вес, плотность и цвет плода и листьев. Они должны быть темно-зелеными, крепкими и тяжелыми для своего размера. Исключительно важно употребление в пищу свежего продукта. Если листики артишока начали темнеть, то его вкус и польза заметно снижаются... пресс-службы Роспотребнадзора

Эксперты указали, что сырые артишоки важно хранить в холодильнике около двух-трех суток завернутыми в полиэтиленовый пакет. Предварительно следует срезать низ стебля и смочить это место водой. Приготовленные артишоки можно хранить в морозильной камере в срок до двух месяцев. С одним бутоном аршитока в организм человека попадает до 30 процентов от суточной нормы потребления клетчатки. При высокой энергетической ценности растение имеет малое количество калорий - 60 килокалорий на 100 грамм и содержит большое количество белка - 4 грамма на 100 грамм. Дополнительно усваивается хлорогеновая кислота - антиоксидант, который снижает риски возникновения сахарного диабета, онкологических заболеваний, патологий сердечно-сосудистой системы. В растении также содержатся витамины A, E, B1, B2, B6, B9, C и такие минералы, как фтор, медь, цинк, йод, железо.

Фото: pxhere.com