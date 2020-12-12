Роспотребнадзор рассказал о прививках перед поступлением в первый класс

Специалист объяснили, как можно защитить организм ребенка от инфекций и вирусов в школе.

Перед поступлением в первый класс у ребенка должны быть сделаны прививки АКДС, КПК, от гепатита В и полиомиелита. Соответствующую информацию журналистам напомнили сотрудники пресс-службы Роспотребнадзора. Специалисты пояснили, что так так дети снова собираются в классах школ, то их общение и игры могут стать магнитом для различных вирусов и инфекций. Для защиты от серьезных заболеваний в стране сформирован национальный календарь прививок.

Какие прививки должны быть сделаны перед поступлением в 1 класс: АКДС (коклюш, дифтерия, столбняк) - минимум четыре прививки; гепатит В - три прививки; корь, паротит, краснуха (КПК) - две прививки; полиомиелит - шесть прививок. Не забывайте также про ежегодную прививку от гриппа. пресс-служба Роспотребнадзора

В профильном ведомстве заметили, что важно соблюдать все сроки прививок и не игнорировать иммунопрофилактику. В том случае, если большинство детей в классе будут привиты, это означает, что там сформирован коллективный иммунитет. В Роспотребнадзоре заметили, что хотя ряд прививок не входит в национальный календарь, однако их также рекомендуется сделать детям. Речь идет о защите от менингококковая инфекции. Ребенку требуется одна прививка для стойкого иммунитета. Также в перечень попали две прививки от ветряной оспы с интервалом месяц-полтора, а также двух прививках от гепатита А с интервалом 6-12 месяцев.

