Из-за мошенников пенсионерка с Просвещения лишилась более 800 тыс. рублей

Правоохранители Выборгского района Петербурга задержали курьера мошенников, оставившего пенсионерку без накоплений. Об этом рассказали в МВД России.

В полицию 16 мая обратилась 77-летняя женщина, проживающая в доме на проспекте Просвещения. По словам потерпевшей, ей звонили аферисты. Под предлогом декларирования средств они убедили передать курьеру 9,7 тыс. евро. Так, материальный ущерб составил 828 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

На улице Есенина 18 мая поймали 23-летнего подозреваемого. Молодой человек работает младшим технологом на предприятии. Ему избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

